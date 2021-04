Das Areal Bottwarwiesen in Oberstenfeld Wohnraum für fast 1300 Menschen

Oberstenfeld - Mitten in Oberstenfeld entsteht auf der alten Werzalit-Industriebrache ein riesiges Wohngebiet, in dem auch Gewerbe angesiedelt wird. Das Gebiet wird mit rund 1300 Bewohnern fast so viele Personen aufnehmen, wie im Teilort Gronau mit rund 1600 Einwohnern leben. Aber wie soll das Projekt der Backnanger Levkas GmbH auf dem 12,2 Hektar großen Areal Bottwarwiesen konkret aussehen? Der Gemeinderat hat am Donnerstag einstimmig den Rahmenplan für den städtebaulichen Wettbewerb mit vier Büros genehmigt. Wie sieht die Bebauung aus?



Das steht im Detail noch nicht fest, das Gebiet wird in mehreren Abschnitten bebaut. Klar ist aber, dass kein Neubaugebiet alter Schule mit überwiegend Einfamilienhäusern entsteht. Das Ziel ist eher eine Mischung aus Wohnen und Arbeiten – die Bauweise soll daher flächensparend und energieoptimiert sein. Der Anteil der Bewohner im Geschosswohnungsbau soll 87 Prozent betragen. Insgesamt sollen 1275 Menschen in dem Areal wohnen. Sie verteilten sich auf 30 Einfamilien- und Doppelhäuser mit, 30 Reihenhäuser und 30 Mehrfamilienhäuser mit durchschnittlich jeweils zehn Wohnungen. Der Anteil von barrierefreien Wohnungen am Geschossbau soll 20 Prozent betragen. Vorgesehen ist auch ein Seniorenheim mit 40 Pflegeplätzen. Eine Kindertagesstätte mit insgesamt acht Gruppen wird ebenfalls entstehen. Wird es verbilligten Wohnraum geben?



Ja. Der Bedarf an Bedarf sei da, stellt die Gemeinde fest – insbesondere für Personen mit einem Wohnberechtigungsschein. Im Baugebiet soll deshalb für 150 Personen verbilligter Wohnraum entstehen. Ausgegangen wird von durchschnittlich 2,5 Personen pro Wohneinheit. Welche Art von Gewerbe wird angesiedelt?



Das ist im Detail noch nicht klar. Industrie wird aber auf keinen Fall zugelassen. Der Anteil des Gewerbes verteilt sich auf 25 Prozent der Fläche sowie auf weitere 25 Prozent in einem Mischgebiet. Gespräche mit Lebensmittel- und Drogerieketten zur Nahversorgung werden laut Bürgermeister Markus Kleemann geführt. Ziel sei aber auch die Geschäfte an der Großbottwarer Straße in der lebendigen Ortsmitte nicht zu schwächen. Deshalb soll eine Konkurrenz vermieden werden.