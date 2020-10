Quo vadis Oberstenfeld? Wettbewerb soll das Beste herausholen

Gekauft hat das Gelände die Levkas GmbH, eine Tochter der Volksbank Backnang, vor etwa 14 Monaten. Mit ihr, aber auch den Bürgern, strebt die Oberstenfelder Verwaltung eine nachhaltige Entwicklung an. Wo letztlich Flächen für Wohnen und Gewerbe entstehen sollen, wie hoch die Häuser werden und welche Arten von Gewerbe überhaupt zugelassen werde, will die Gemeinde in einem Rahmenplan festlegen. „Wir wollen die Bürger mitnehmen“, betonte Markus Kleemann. In einem zweistufigen Verfahren können die Einwohner zunächst bei einem Treffen, dann bei einer Online-Befragung Anregungen geben. Erst mit diesem Feedback geht es in den Rahmenplan und in die Mehrfachbeauftragung der Architektur-Büros.