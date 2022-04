Benzäcker Mundelsheim Bürgerinitiative für den Gewerbepark

Die Belastung durch den Verkehr wird kontrovers diskutiert

Der Verkehr ist kontrovers diskutiert worden. Rund 80 Prozent der Fahrten zum Gewerbepark würden über die Autobahn fließen, sagte der Landschaftsplaner Jochen Roos. In dem Industriegebiet gäbe es so gut wie keine Logistiker, was den Schwerverkehr niedrig halte. Auch könne man die Buslinie von Besigheim nach Großbottwar ausbauen. Ob der ÖPNV wirklich entlaste, bezweifelte Bernd Moritz von der attac-Gruppe Ludwigsburg-Bietigheim-Bissingen, der von einer sehr hohen Verkehrsbelastung ausgeht.

Die Gegner des Gewerbeparks stören sich vor allem am Flächenverbrauch. Dass Mundelsheim rund 6,5 Hektar aus dem 2019 im Zweckverband der Ottmarsheimer Höhe abgelehnten Erweiterungsgebiet Mergeläcker dem Regionalplan als Grünzug zuführen will, wie Bürgermeister Boris Seitz zuvor ausführte, ändere nichts am Verlust wertvollen landwirtschaftlichen Bodens, so der Tenor der Redner aus dem Lager des Naturschutzes. Trockenmauer-Bau in Weinbau-Steillagen und eine Grünbrücke über die A 81 für den Biotop-Verbund könnten als Ausgleichsmaßnahmen dienen und müssten nur realisiert werden, so Thomas Kiwitt, der es für möglich hält, mit den Landwirten, die den Boden verlieren, eine Lösung zu finden.

Der BUND-Kreisvorsitzende sieht die Unternehmen in der Pflicht

Ein kategorisches Nein zum Wachstum in die Fläche äußerte Stefan Flaig, BUND-Kreisvorsitzender in Ludwigsburg: Wegen des Wandels in der Autoindustrie würden überall Werkshallen frei. „Riesige Flächen in Untertürkheim oder Feuerbach stehen irgendwann leer.“ Die Unternehmen belegten „zwei Häuser“ gleichzeitig. Sie müssten stärker in die Pflicht genommen werden, auch wenn Entscheidungen für die E-Technologie jetzt getroffen werden müssten.

