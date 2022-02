Benzäcker Mundelsheim Kommt ein Bürgerentscheid?

Falls der Gemeinderat in der kommenden Sitzung am 24. Februar um 19 Uhr in der Käsberghalle dem zustimmt, sollen die Mundelsheimer am Sonntag, 29. Mai, an die Wahlurnen gerufen werden. Für ein Ja zum Bürgerentscheid würde eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Gemeinderat reichen. In diesem Fall sind auch Informationsveranstaltungen und Workshops für die Bürger geplant.