Kritik aus Großbottwar Gegenwind für Benzäcker

Deutlich wurde das am Mittwochabend, als es im Gemeinderat darum ging, ob und welche Stellungnahme die Storchenstadt zu dem Vorhaben abgibt. Dass man sich in diesem frühen Stadium, in dem der neue Gewerbeschwerpunkt überhaupt erst im Regionalplan verankert werden soll, äußern möchte, war schnell klar. Und die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Formulierung verschärfte der Gemeinderat dann sogar noch.