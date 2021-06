Geplantes Gewerbegebiet bei Mundelsheim Gegen Benzäcker regt sich Widerstand

Die Idee, zwischen Pleidelsheim und Murr ein interkommunales Industriegebiet einzurichten, scheiterte am Widerstand der Kommunen. Aus dem von Mundelsheim gemeinsam mit Großbottwar angedachten Gewerbegebiet östlich der Autobahn wurde ebenfalls nichts. Das Gewerbegebiet Benzäcker läge zwar auf Mundelsheimer Gemarkung, würde jedoch auch den anderen Gemeinden im Zweckverband Industriegebiet (ZViG) Besigheim zur Verfügung stehen, also auch Besigheim, Gemmrigheim, Hessigheim, Neckarwestheim und Walheim.

Kein Landschaftsschutzgebiet

Für Benzäcker liegt dem Landratsamt Ludwigsburg nach Aussage von dessen Sprecher Andreas Fritz „bisher lediglich eine Machbarkeitsstudie zur geplanten Bebauung vor. Von konkreten Unterlagen (Umweltbericht, Artenschutzuntersuchungen), die im Rahmen der Bauleitplanung erforderlich werden, haben wir bislang keine Kenntnis.“ Mundelsheims Bürgermeister Boris Seitz, der auch zweiter Vorsitzender des ZViG ist, sieht die Vorteile des Gebiets darin, dass es außerhalb von Ortschaften und direkt an der Autobahn gelegen ist – und zudem kein Landschaftsschutzgebiet. Sein Fazit daher: „Es steht kaum Naturschutz im Weg, und ich würde es begrüßen, wenn dort möglichst schnell Gewerbe angesiedelt werden könnte.

Man will ins Gespräch kommen

Die Attac-Regionalgruppe indes möchte nicht nur Widerstand leisten, sondern auch mit den Befürwortern in Dialog kommen, betont Sabine Kumbar: „Man muss auch akzeptieren, warum manche Menschen das unbedingt wollen.“ Um ins Gespräch zu kommen und einen Austausch möglich zu machen, aber auch, um das Geländer erst einmal richtig wahrzunehmen, lädt die Gruppe zusammen mit der Zukunftswerkstatt Besigheim am kommenden Samstag unter dem Motto „Kultur, Natur und Landschaft zwischen Ottmarsheim und Mundelsheim“zu einem Spaziergang ein. Gestartet wird um 16.30 Uhr an der Bushaltestelle Carl-Benz-Straße in Ottmarsheim. Ziel der Wanderung, die um das geplante Gewerbegebiet herum führt, ist Mundelsheim.

Zudem will die Attac-Regionalgruppe mit BUND, Nabu und ähnlichen Organisationen Kontakt aufnehmen, um vielleicht ein Aktionsbündnis zu schmieden. Denn: „Mit unserer kleinen Gruppe allein schaffen wir das nicht, und es sind ja auch mehrere Gemeinden betroffen“, sagt Sabine Kumbar. Der BUND Kreisverband hatte bereits im letzten Jahr Kritik an den Plänen geäußert. Dessen Vorsitzender Stefan Flaig bezeichnete sie als „Armutszeugnis für die Verkehrspolitik des Landes“.