Streit in Mundelsheim Kritik an Bürgerinfo zum Gewerbepark

Was kritisiert der BUND genau?

Die Naturschützer werfen dem Bürgermeister ein Greenwashing vor. Das heißt, es werde vorgegeben, den BUND wie auch andere Verbände mit ihren Positionen zu beteiligen, letztlich würden aber wesentliche Gegenargumente nicht oder unzureichend genannt. „Wir können unsere Argumente nicht mit eigenen Worten darstellen“, sagt Stefan Flaig, Kreisvorsitzender des BUND. Das Stadtbüro habe ihn im April kurzfristig angemailt, er solle binnen weniger Tage 700 Zeichen liefern. Flaig forderte einen Entwurf der Broschüre an, um sich zu vergewissern, in welchem Rahmen sein Statement erscheinen sollte und lehnte ab. „Es ist unmöglich, mit so wenigen Worten unsere wichtigsten Gründe gegen den Gewerbepark darzustellen.“ Besonders aufgestoßen seien ihm „manipulative“ Formulierungen wie „Man darf nicht verschweigen, dass…, aber...“, wodurch der Eindruck erweckt werde, dass die Gründe gegen einen Gewerbepark weniger wert seien als die im nachfolgenden Satzteil laut Flaig ausführlicher und positiver genannten Pro-Argumente. Aus rechtlichen Gründen verweigerten Flaig und Seitz dieser Zeitung die Herausgabe der Entwürfe.

Wie reagiert der Bürgermeister?

Boris Seitz widerspricht energisch und spricht von „billigen Anschuldigungen“. Er habe sich in der Kürze der rechtlich vorgeschriebenen Frist von drei Monaten intensiv bemüht, eine breite Beteiligung zu erreichen. „Wir haben Bauernverband, Industrie- und Handelskammer, Naturfreunde, attac und andere angeschrieben – alle haben innerhalb von ein bis zwei Wochen 700 Zeichen liefern können.“ Er sei verwundert, dass der BUND vor Erscheinen der Broschüre an die Öffentlichkeit trete und vertrauliche Informationen preisgebe. Er nehme eine breite Zustimmung zur Beteiligung wahr. Die Unzufriedenheit Flaigs treffe ihn jedoch nicht unerwartet: „Es ist egal, was ich in dem Flyer gesagt hätte, es hätte ihm nicht gefallen.“ Eine Kontaktaufnahme von Februar an deuten beide unterschiedlich: Flaig vermisst die Aufforderung, sich frühzeitig positionieren zu können. Seitz gibt an, mehrfach Gespräche angeboten zu haben.

Was hätte der BUND darstellen wollen?

Der Gewerbepark sei ökologisch, aber auch volkswirtschaftlich schädlich, argumentiert der BUND-Kreisvorstand. Ökologisch, weil der Artenschwund und das Insektensterben weiter vorangetrieben würden. Das Ziel des Landesnaturschutzgesetzes, rund 15 Prozent der Landesfläche für den Biotopverbund zu nutzen, werde nicht erreicht, wenn ständig neue Flächen geopfert würden. Auch intensive Äcker dienten etwa Wildkatzen zur Wanderung. Stefan Flaig bezweifelt aber auch, dass eine „wirtschaftliche Entwicklung“ den Flächenfraß rechtfertige. „Große Unternehmen bringen ihre Fachkräfte mit, rationalisieren dabei womöglich noch und zahlen anfangs gar nicht und danach meist nur wenig Gewerbesteuer.“ Flächen an der Autobahn würden laut dem Verband Region Stuttgart und seiner WRS GmbH vor allem von Logistikfirmen gebraucht, um die Versorgung der Industrie in der Region aufrecht zu erhalten. Diese seien jedoch laut Bürgermeister Seitz nicht gewünscht. „Also: Welche Firmen sollen da kommen?“

Flaig wünscht sich eine generelle Abkehr von der Angebotsplanung, bei der Kommunen auf pure Anfrage von Unternehmen Flächen im Voraus auf der grünen Wiese schaffen, aber alleine das Risiko tragen, sollte die Firma sich an anderer Stelle ansiedeln. „Es müsste im Rahmen einer Bedarfsplanung dazu kommen, dass Unternehmen Vorverträge abschließen, um bei einem Abspringen Konventionalstrafe zahlen zu müssen.“

Warum sollte Mundelsheim trotzdem den Gewerbepark entwickeln?

Für Boris Seitz besteht in der Region ein akuter Bedarf an Gewerbeflächen. Auf den Benzäckern würde hauptsächlich Mais für Biogasanlagen angebaut. Mundelsheim trage kein großes Risiko, da man im Zweckverband agiere und eine Finanzierung über die Kommunalentwicklung auf zehn Jahre zugesagt worden sei. Das Gebiet werde sich über die Bauplatzerlöse refinanzieren. Eine Angebotsplanung könne er sich nicht vorstellen, da man nicht erst planen und bauen könne, wenn ein Investor eine Fläche suche.

Wo können sich Bürger informieren?

Info-Abend

Beim „Interkommunalen Dialog“ am Mittwoch, 27. April, um 19.30 Uhr will die Gemeinde Mundelsheim mit den Nachbargemeinden ins Gespräch kommen. Bei der Online-Veranstaltung kommen Experten zu Themen wie Zweckverband, Arbeitsplatzsicherheit oder Ökologie zu Wort. Ein Anmeldelink ist auf der Webseite der Gemeinde unter „Bürgerentscheid zu finden. Fragen sind auch vorab stellbar.

BUND-Abend

Der BUND-Kreisverband will am Mittwoch, 11. Mai, abends im Bürgersaal informieren.