Benzäcker Mundelsheim Landwirte kämpfen für ihren Boden

Die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Boris Seitz will mit dem Gewerbepark einen Beitrag für den Erhalt des Wohlstands in der Region leisten. Ersatzflächen für die Nägeles als Pächter müsse man nicht, aber wolle man stellen, so Seitz – doch bisher habe die Gemeinde nur etwa fünf Hektar aufkaufen können und diese Flächen seien noch dazu nicht am Stück. Mit Nägeles habe er versucht, an Äcker eines Ottmarsheimer Betriebs zu kommen, der aber wohl erst in zwei Jahren aufhören wolle. „Wie gesagt: Herr Nägele könnte uns egal sein, ist er aber nicht, wir tun was in unserer Macht steht.“

Landwirte sehen frühe Flächenversiegelung kritisch

Ein Gewerbepark in Autobahnnähe sei für die Gemeinde Mundelsheim sicher verlockend, weil es weit genug von Wohngebieten liege, räumen Vater und Sohn Nägele ein, doch ändere dies nichts an der Tatsache, dass Flächen für die regionale Nahrungsmittelerzeugung vernichtet würden. Johannes Nägele schlagen daher vor, als Standorte eher Industriebrachen in der Region Stuttgart zu nehmen, denn die seien bereits versiegelt. Doch solche Flächen wie etwa das ehemalige Werzalit-Areal in Oberstenfeld werden vor allem für die Wohnbebauung genutzt.

Nägele: „Einmal bebautes Land ist für die Ewigkeit verloren.“

Verständnis dafür, dass die Gemeinde Mundelsheim und die Region bei der Ansiedlung eines großen Unternehmens mit vielen Arbeits- und Ausbildungsplätzen einen Schub für die Infrastruktur erhalten kann, hat Johannes Nägele nur bedingt. Wie der BUND sieht er die Kommunen ständig in der Rolle, Flächen auf Jahre im Voraus anzubieten. „Manche Autobaufirmen fahren zweigleisig, weil es Verbrenner und E-Autos geben muss“, denkt er, doch zahle die Gesellschaft einen hohen Preis: „Das einmal bebaute Land kann nicht mehr zurückgebaut werden – es ist für die Ewigkeit verloren.“ Im Ballungsgebiet sei die Situation schwierig: „Wenn alles knapp ist, muss man dort doch nicht noch ein Industriegebiet ausweisen.“

