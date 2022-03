Wohnen in Marbach Neubaugebiet wird zu den Akten gelegt

Sorge wegen möglicher Folgekosten

Flankiert wurde er von Dieter Zagel, der wie Biesinger betonte, dass in der aktuellen Gemengelage zu wenig Wohnraum für Menschen wie du und ich geschaffen werden könnte. Ferner wertete es Zagel als „fatales Zeichen“, angesichts der nahenden Klimakatastrophe und einer drohenden Ernährungskrise zwölf Hektar „bestes Ackerland“ zu versiegeln. Die Kritiker des Wohngebiets haben überdies Zweifel, dass die Stadt die Entwicklung des Areals finanziell und personell überhaupt stemmen könnte. Insbesondere der mögliche Rattenschwanz an Folgekosten bereitet einzelnen Räten Bauchschmerzen. Denn die Stadt müsse nach einer Erschließung ja auf den Bevölkerungszuwachs reagieren und in weitere Kindergartenplätze und den Ausbau der Schullandschaft investieren. Und all das vor dem Hintergrund einer extrem angespannten Haushaltslage. Gegen diese Argumente kam letztlich auch Jürgen Schmiedel von der SPD nicht an, der vehement dafür kämpfte, nicht die Segel zu streichen. Er zeigte sich überzeugt, in Sachen bezahlbarer Wohnraum in dem Areal durchaus etwas bewegen zu können. „Ich habe auch noch keinen Vorschlag gehört, wie ein Neuanfang aussehen könnte“, sagte er.