Wohnen in Marbach Wird das Neubaugebiet beerdigt?

Insofern gebe es zwei Modelle, an denen man sich orientieren könne, erläutert der Bürgermeister. Zum einen könne man zwar an der Absicht festhalten, das Gebiet in der bisherigen Dimension und seiner ursprünglichen Form umzusetzen. In dem Fall würde man aber versuchen, in einem ersten Bauabschnitt jene Grundstücke, über die keine Einigung mit den Eigentümern erzielt wird, herauszunehmen und in eine spätere Umsetzungsphase zu tauschen. Die Alternative dazu wäre, das Gebiet so zuzuschneiden, dass die Flächen, die sich nicht für die Umlegung gewinnen ließen, ausgeklammert werden. „Wie groß das Gebiet dann noch wäre, kann man im Detail derzeit nicht sagen, denn das hängt davon ab, wer sich dann noch alles an der Umlegung beteiligt. Die Erschließungskosten würden dann anders aufgeteilt und höher, weil weniger Parteien mit im Boot wären. Grundsätzlich funktionieren könnte das aber“, erklärt Jan Trost.