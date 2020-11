Kreuzäcker in Marbach Beim Neubaugebiet in der Zwickmühle

Der aktuelle Stand

Besagte Eigentümer, Brigitte Pfizenmaier und Lothar Wagner, wandten sich im Juli 2020 mit einem offenen Brief an den Gemeinderat, um ihre Sicht der Dinge zu schildern. Ursprünglich hätten sie das Ziel gehabt, dass auf ihrem Grundstück Wohnungen entstehen, deren Miete sich auch Alleinverdiener mit Familie leisten können, erklären die beiden auf Nachfrage. Als die Planung konkreter wurde, hätten sie aber nicht mitgehen wollen. Auch weil aus einem Entschluss des Gemeinderats, eine Quote von 10 Prozent an Sozialwohnungen unterzubringen, die besagten 15 Prozent wurden. „Das wurde plötzlich nachgeschoben. Andererseits wuchsen bei mir die Zweifel, ob es ökologisch zu vertreten ist, immer die beste Ackerfläche zuzubetonieren“, heißt es im offenen Brief. Die Bodenwerte seien schließlich sehr gut, so die Eigentümer im Gespräch. Da ihnen der Druck an Wohnbedarf bewusst sei, hätten sie zumindest die Planung für ihr bebautes Grundstück Lerchenstraße 14 vorangetrieben, was nun umgesetzt wird. Im offenen Brief kritisieren die Eigentümer auch die Stadt, dass sie neun Monate nichts von sich habe hören lassen. Jan Trost sagt dazu heute: „Nach der damaligen Absage und sinngemäß der Aussage, dass kein Interesse an einem Gespräch bestehe, hat die Stadt andere Prioritäten gesetzt“. Die Ansiedlung von Jetter und der Bau der Netzstabilitätsanlage im Energie- und Technologiepark seien Beispiele.