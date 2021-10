Bauen in Marbach Haus soll Planung des Neubaugebiets nicht untergraben

Marbach - Ob das Neubaugebiet Kreuzäcker überhaupt jemals angepackt werden kann und wenn ja, wann genau, steht immer noch in den Sternen. Trotzdem strahlt das Projekt auf ein konkretes und aktuelles Vorhaben ab: auf einem direkt an das Areal angrenzenden Grundstück in der Lerchenstraße sollen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 barrierefreien Wohnungen errichtet werden. Eine Voranfrage hatte der Ausschuss für Umwelt und Technik vor etwa einem Jahr bereits positiv beschieden. Nun, da das konkrete Baugesuch auf dem Tisch lag, zögerte die Runde jedoch mit ihrem Okay und verschob die Entscheidung auf die Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Das Gremium trieb die Sorge um, einen Präzedenzfall zu schaffen, der Auswirkungen auf das Neubaugebiet haben könnte.