Wohnen in Marbach Ungereimtheiten beim Neubaugebiet

Rätin wird stutzig

Anlass für diesen Schritt war, dass Zweifel an den Angaben der Verwaltung zu den Ausgaben laut geworden waren, die bisher in das Projekt geflossen sind. Also jene Vorleistungen, die man bei einem Aus für das Vorhaben mehr oder weniger in den Wind schreiben müsste. Das machte den Betrag sowohl für Befürworter als auch für Kritiker des Neubaugebiets in seiner zuletzt anvisierten Form zu einem nicht unerheblichen Faktor in der Argumentationslinie. Die Rathausspitze, die an dem Areal festhalten möchte, hatte im Vorfeld der Sitzung erklärt, dass bereits rund eine Million Euro für Gutachten, Untersuchungen und anderes mehr in die Hand genommen worden sei. Die Grünen hatten daraufhin verlangt, das bitteschön genauer aufzudröseln. Die Verwaltung verteilte in der Folge eine ellenlange Liste, auf der unter anderem Buchungskosten sowie Verwendungszwecke samt Rechnungsnummern aneinandergereiht sind. Ein Wust an Zahlenkolonnen und Stichworten, der für Laien eher kryptisch anmuten dürfte. Die SPD-Rätin Ute Rößner arbeitete sich allerdings akribisch durch das Papier und wurde stutzig. „Ich habe Unstimmigkeiten festgestellt und deshalb jemanden zurategezogen. Wer das war, möchte ich nicht sagen“, erklärt sie auf Nachfrage. Es wird aber gemunkelt, dass solche Informationen nur ein Insider haben kann.