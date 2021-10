Wirtschaftliche Not Wenn die Wohnung wegzubrechen droht

Die Oberstenfelder Verwaltung wollte sich mit fünf Prozent und jährlichen Kosten von etwa 4000 Euro für die Fachstelle an einer Vollzeitstelle beteiligen, die im Mai 2022 entstehen soll. Oberstenfeld folgt damit dem Beispiel von 24 Kreiskommunen, in denen die Sozialarbeiter allein im Jahr 2020 in 284 von 332 Fällen eine positive Wendung herbeiführten. Erfolge erzielen die Mitarbeiter etwa, wenn sich die Vermieter auf ein ratenweises Begleichen der Mietschulden einlassen. Dadurch konnten im vergangenen Jahr 93 Haushalte in ihrer Wohnung bleiben. Insgesamt hat die Fachstelle in dem Jahr 684 Menschen vor der Obdachlosigkeit bewahrt, darunter 248 Minderjährige.