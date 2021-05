Projekt für bezahlbaren Wohnraum Die Tür öffnet sich für Menschen, die es schwer haben

Eine alleinerziehende Frau mit zwei Kindern, die aus einem anderen Kulturkreis stammt, kam auf den 63 Quadratmetern des Lehmann’schen Hauses unter. Genau solchen Menschen, die auf dem freien Wohnungsmarkt so gut wie keine Chancen haben, möchte die Gemeinde Murr helfen. Sie ist jetzt mit ihrer Sozialstiftung als Partner beigetreten. „Die Caritas bietet sich als verlässlicher Mieter an für Wohnraum, der bisher nicht genutzt wird“, erklärte der Bürgermeister Torsten Bartzsch kürzlich im Gemeinderat. Der Vorteil für Vermieter bestehe darin, dass die Caritas sie entlastet und sogar die Verwaltung des Mietverhältnisses übernimmt. „Treten Probleme auf, schickt die Caritas Sozialarbeiter vorbei“, erklärt Bartzsch, der in seiner Gemeinde dafür wirbt und bereit ist, einmalig aus Mitteln der Sozialstiftung 2000 Euro an die Caritas zu zahlen.