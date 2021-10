Prävention gegen Obdachlosigkeit Die Hilfe ist notwendig

Kreis Ludwigsburg - Keine Frage: Wer eine Wohnung vermietet, geht ein Risiko ein. Jeder Mieter kann in Not geraten, egal ob selbst verschuldet oder etwa durch den Jobverlust, was durch die verstärkte Digitalisierung weiter Wirtschaftsbereiche nach der Corona-Pandemie kein Phänomen sozialer Randschichten bleiben wird. Deshalb ist es richtig, wenn Kommunen wie Oberstenfeld den Hebel früh ansetzen und eine professionelle Beratung mitfinanzieren.