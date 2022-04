Von Hunden in Pleidelsheim attackiert Der Schrecken sitzt noch tief

Dieses Osterfest wird die Pleidelsheimerin Petra Bürkle-Blum bestimmt nicht so schnell vergessen. Am Karsamstag war es, als sie mit ihrer sechs Monate alten Berner Sennenhündin Paula auf dem Rückweg von einer Bekannten über eine Hundewiese ging. In einiger Entfernung sah sie eine Frau mit zwei Wolfhunden und freute sich noch darüber, dass die ihre Tiere zu sich rief. „Ihre Hunde hat sie nur am Halsband gehalten, nicht angeleint“, erinnert sich Bürkle-Blum. Und auf einmal hätten sich die beiden losgerissen. „Einer davon ist sofort bellend auf uns zu gerannt, der andere kam hinterher“, berichtet die Pleidelsheimerin. Dann hätten die beiden sie rasend schnell umkreist – „das machen Wolfhunde offenbar so, das wusste ich bislang auch nicht“ – und sich auf ihre Paula geworfen, diese jedoch nicht gebissen.