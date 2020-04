Tierisches Wissen Was Ihnen ein Hund mit seinem Schwanzwedeln sagen möchte

Stuttgart - Eigentlich scheint es ganz einfach: Wedelt der Hund mit seinem Schwanz, dann freut er sich. Doch so simpel ist es nicht, denn Hunde drücken mit ihrem verlängerten Hinterteil eine ganze Reihe an unterschiedlichen Gefühlen aus. So stimmt es zwar, dass sich der Hund wohl gerade freut, wenn er zur Begrüßung mit einem leichten Wedeln einsetzt. Werden die Bewegungen allerdings kleiner und schneller, ist der Vierbeiner wohl kurz davor, loszupreschen.