Nach dem Angriff im Juli 2019 2700 Euro Strafe für Hundebiss

In Yunus Heimatgemeinde entstand kurz nach dem Unglück eine Welle der Anteilnahme. Eine Initiative mit dem Namen „Ein Herz für Yunus“ sammelte Geld, damit die Familie die Kosten für die erforderlichen Operationen aufbringen konnte. „Wir konnten mehr als 10 400 Euro sammeln“, sagt Nena Rupflin. Viele türkische und deutsche Familien hätten gespendet. Dem kleinen Yunus gehe es inzwischen besser. Seine Wunden seien vernarbt, er gehe noch immer in Abständen in die Klinik und sei bei einem Logopäden in Behandlung, weitere Operationen seien geplant, hat Nena Rupflin aus dem Umfeld der Familie erfahren. „Yunus hat immer noch Angst vor Hunden, aber er erzählt inzwischen nach und nach von seinem Erlebten und verarbeitet es.“ Am Montag könne er zum ersten Mal nach langer Zeit wieder in den Kindergarten gehen.