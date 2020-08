Vom FC Bayern München bis VfB Stuttgart Das sind die Sommerfahrpläne der 18 Bundesligisten

Auch bei den restlichen 17 Teams ist die Vorbereitung bereits in vollem Gange. Diese läuft in diesem Jahr bei einigen Vereinen jedoch ein wenig anders ab als sonst – zum Beispiel bei den Champions-League-Clubs. Sowohl der FC Bayern München als auch RB Leipzig planen derzeit kein Trainingslager, die knappe Zeit bis zum Ligastart wollen die beiden Teams Stand jetzt lieber auf dem vereinseigenen Trainingsgelände verbringen. Anders der 1. FC Köln, der sich zehn Tage lang in Baden-Württemberg in Form bringt.