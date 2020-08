Holger Badstuber vom VfB Stuttgart Ex-Nationalspieler aus dem Profiteam verbannt

Badstuber nimmt „die neue Aufgabe an“

Auch Holger Badstuber hat sich im Laufe des Vormittags zu der Entscheidung geäußert. „Die sportliche Leitung des VfB hat mir mitgeteilt, dass ich ab sofort in der zweiten Mannschaft trainieren soll“, so der 31-Jährige. „Ich akzeptiere die Entscheidung, auch wenn es mir schwerfällt. Denn ich bin überzeugt davon, dass ich dem Team in der Bundesliga helfen kann. Ich nehme jetzt die neue Aufgabe an, damit wir gemeinsam für den Verein das Beste daraus machen.“