Vielfältige Ausflugstipps aus Benningen Die Leidenschaft fürs Wandern erwachte früh

Start direkt vor der Haustüre

Werner Sippel hat seine Touren in zwei Kategorien eingeteilt: Blaue Strecken sind relativ leicht mit guten Markierungen und ohne Gefahrenstellen. Rote Strecken habe er als mittelschwer klassifiziert – weil dort größere Steigungen vorkommen oder die Strecke an die 20 Kilometer lang ist. Die kürzeste Strecke ist im Übrigen sieben Kilometer lang, die längste 21 Kilometer. Und drei seiner Touren beginnen für Bottwartäler unmittelbar vor der Haustür: Eine in Großbottwar und zwei in Beilstein. Werner Sippels Lieblingstour führt über Schadberg am Hagerwaldsee und am Hültenbühlsee entlang und führt über mehrere Höhenzüge und an alten Mühlen vorbei. „Das ist eine sehr abwechslungsreiche Strecke mit vielen Punkten, an denen man eine wunderbare Aussicht auf die naturbelassene Landschaft hat.“