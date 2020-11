Wanderboom wegen Corona Immer mehr Menschen gehen wandern – und gefährden die Natur

Naturschützer wiederum ärgerten sich insbesondere im Sommer verstärkt über Wildcamper, die sich gerne einen beliebigen Platz auf Weiden oder in Wäldern aussuchen, um dort die Nacht zu verbringen. Wildcampen ist in Deutschland verboten. Vom Deutschen Albverein heißt es dazu: „Erlaubt ist lediglich das sogenannte Notbiwak.“ Das bedeutet: Wanderer dürfen am Berg übernachten, wenn sie von der Dunkelheit überrascht wurden oder sich verletzt haben.

„Unglaubwürdig wird dieses Argument, wenn Camper sehr gut ausgestattet in naher Lage zum Tal ihre Zelte aufbauen und vielleicht auch einen Grill und Bier dabeihaben“, teilt der Albverein mit. Besonders ärgerlich ist es, wenn Camper etwa durch laute Musik Tiere stören, Müll liegen lassen und ihre Fäkalien nicht vergraben.

Auch Ranger Martin Schwenninger beobachtet gänzlich abstruse Geschehnisse, wenn es etwa um die Notdurft von Campern oder Wanderern geht – und um fehlende Sanitäranlagen. „Viele haben nichts Eigenes dabei und verrichten ihr Geschäft im Wald.“ Im schlimmsten Fall lägen Reihen von Fäkalhaufen hinter Spielplätzen.

Weg von den Touristen-Highlights

Auch die Müllverschmutzung in der Wutachschlucht habe proportional zur Menschenmenge zugenommen. Das Problem: Selbst ein Taschentuch ist noch ein Jahr lang auf dem Waldboden sichtbar. Bananenschalen brauchen sogar bis zu fünf Jahre, um zu verschwinden. Auch Äpfel, die häufig mit Pestiziden durchsetzt sind, gehören nicht in die Natur. Bewusst ist sich dessen kaum jemand. Grundsätzlich seien die Menschen verständnisvoll, wenn er sie auf ihre Fehler hinweise, sagt der Ranger. In den meisten Fällen liege das Fehlverhalten an der Unwissenheit der Leute. „Bei manchen Menschen hat man aber schon den Eindruck, dass die Natur zur bloßen Kulisse verkommt.“

Damit sich die Wandermassen entzerren, empfiehlt der Deutsche Wanderverband, „für den Herbst das gesamte Wegenetz einer Region stärker zu erwandern“. Konkret bedeute das, einen Abstecher in weitflächige Gebiete – etwa den Frankenwald, das Zweitälerland, das Spessart Räuberland oder die Sauerländer Wanderdörfer – zu unternehmen. Unter der Adresse www.wanderbares-deutschland.de bestehe die Möglichkeit, neue Wanderwege in Abhängigkeit von Schwierigkeitsgrad und Entfernung zum Wohnort zu entdecken.