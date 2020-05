VfB Stuttgart Warum Pellegrino Matarazzo von Sasa Kalajdzic schwärmt

Stuttgart - Knapp elf Monate hat er darauf waren müssen, dann ist es endlich so weit gewesen. In der Schlussphase des denkwürdigen 3:2-Siegs gegen den Hamburger SV wurde Sasa Kalajdzic am Donnerstagabend eingewechselt und feierte nach seinem Kreuzbandriss sein Debüt im Trikot des VfB Stuttgart. Zumindest in Ansätzen konnte der Zwei-Meter-Mann aus Österreich zeigen, warum ihn der VfB im vergangenen Sommer für 2,5 Millionen Euro von Admira Wacker verpflichtete.