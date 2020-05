Analyse des VfB-Siegs gegen den HSV Mehr Emotionen und viel Energie bringen den Sieg

Lesen Sie hier: Die Netzreaktionen zum VfB-Sieg

Wortspiel: „Na klar.“ Das war die Antwort von Pellegrino Matarazzo auf die –frage, ob er in der Schlussphase der Partie noch an den Siegtreffer des VfB geglaubt habe. „Man hat immer den Glauben an den Lucky Punch“, sagte der Trainer und meinte weiter, dass ihn solche Emotionen wie nach dem 3:2 „ein Leben lang“ begleiten werden.

Spielplan: Bereits am Sonntag (13.30 Uhr) geht es für den VfB weiter – bei Dynamo Dresden. Die Sachsen starten nach der Corona-Pause mit Verspätung, da sich die Spieler wegen positiver Befunde im Team zwei Wochen in Quarantäne begeben mussten. Jetzt legt auch der Abstiegskandidat los und der VfB dürfte gewarnt sein. Denn zuletzt lief es auswärts gegen vermeintlich schwächere Gegner überhaupt nicht.