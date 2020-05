Einzelkritik zum VfB Stuttgart Gegen den HSV bringt Endo sein Team auf die Siegerstraße

Der VfB Stuttgart geriet bereits früh in Rückstand. In der 16. Minute köpfte Joel Pohjanpalo die Gäste nach einem Eckball in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Aaron Hunt per Handelfmeter auf 2:0 aus Sicht der Hanseaten. Nach dem Wechsel agierte der schwäbische Traditionsverein engagierter und kam durch Waratu Endo (47.) und Nicolas Gonzalez (60.) per Foulelfmeter zum Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgte Gonzalo Castro für die endgültige Wende in dieser Begegnung.