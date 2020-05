VfB Stuttgart beim SV Wehen Wiesbaden Spieltagsblog: Der VfB-Tross reist mit vier Bussen an

Stuttgart - Neun Spiele stehen in der zweiten Liga noch aus, der VfB muss am kommenden Sonntag zum SV Wehen Wiesbaden reisen. Es ist der Neustart in den Spielbetrieb, nachdem wegen der Corona-Pandemie der Profi-Fußball vorübergehend zum Stillstand gekommen war. Die Partie in der hessischen Landeshauptstadt wird um 13.30 Uhr (Liveticker) angepfiffen und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.