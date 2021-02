VfB Stuttgart Mitgliederversammlung soll verschoben werden

Stuttgart - Nächste Wendung in der Mitgliederversammlungsthematik beim VfB Stuttgart. Nachdem ursprünglich geplant war, die coronabedingt 2020 ausgefallene Mitgliederversammlung des Clubs am 18. März in der Schleyer-Halle durchzuführen, wurde dieser Plan von Präsident Claus Vogt durchkreuzt, da dieser nicht für die Veranstaltung eingeladen hatte. Daraufhin setzten sich die Präsidiumsmitgliedern Rainer Mutschler und Bernd Gaiser gegen ihn durch. Sie überstimmten den Präsidenten und setzten eine außerordentliche Mitgliederversammlung auf den 28. März an – nur zehn Tage nach dem ursprünglichen Termin.