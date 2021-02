Wer geht? Wer kommt? Was auf das Stühlerücken beim VfB Stuttgart folgt

Der Vereinsbeirat

Wochenlang hatte es so ausgesehen, als habe Claus Vogt keine Chance, für eine Wiederwahl nominiert zu werden. Im letzten Moment hat sich die Vogt-Fraktion um André Bühler, Marc Nicolai Schlecht und Rainer Weninger durchgesetzt – auch weil Claudia Maintok und James Bührer schon vor der entscheidenden Sitzung am Sonntag ihre Mandate niedergelegt hatten. Auch der Vorsitzende Wolf-Dietrich Erhard ist auf dem Rückzug – dass er sein Amt vorerst nur ruhen lässt, liegt daran, dass er die Geschäftsfähigkeit des Gremiums nicht gefährden will. Laut Satzung muss der Vereinsbeirat aus mindestens vier Personen bestehen.