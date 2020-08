VfB Stuttgart News Newsblog: Sven Mislintat plant keinen Ersatz für Thommy und Massimo

Mit unserem Newsblog rund um den VfB Stuttgart sind Sie immer auf dem Laufenden. Wir begleiten den Bundesligisten an dieser Stelle durch das Jahr und die Saison in der Bundesliga. Pressekonferenzen, direkte Eindrücke vor Ort an den Spieltagen und von Trainingseinheiten – hier verpassen Sie nichts. Der Blog wird fortlaufend und mehrfach täglich aktualisiert.