VfB Stuttgart Darum fehlt Ailton auf dem Mannschaftsfoto

Der Brasilianer, einst im Sommer 2017 von Jan Schindelmeiser von Estoril Praia zum VfB Stuttgart gelotst, konnte beim VfB nie Fuß fassen. „Wir haben die Fantasie, dass er unseren Kader mit seiner Qualität bereichert“, sagte Schindelmeiser damals anlässlich seiner Verpflichtung. Daraus wurde nichts. Lediglich fünf Einsätze in Pflichtspielen mit insgesamt 116 Minuten Spielzeit durfte er beim VfB Stuttgart absolvieren. Zwischenzeitlich war er an den SC Braga und in der letzten Saison an Quarabag Agdam verliehen, in Aserbaidschan wurde Ailton gar Meister (28 Einsätze, drei Tore, drei Vorlagen, alle Wettbewerbe).