TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart Fehlt dem VfB ein Lautsprecher?

Allesamt eher stille Vertreter ihrer Zunft. Keine Lautsprecher, keine sogenannten emotionalen Leader im Stile eines Joshua Kimmich, die ihre Mannschaftskameraden verbal mitreißen und in kniffligen Situationen in der Lage dazu sind, das Spiel durch ein paar scharfe Kommandos wieder an sich zu reißen. Der Einzige, der in der leeren Sinsheimer Arena zu hören war, ist Torhüter Gregor Kobel. Der Schweizer gilt in der Mannschaft schon als Lautsprecher.

Auf die mangelnde Kommunikation im Team angesprochen, schüttelt Sportdirektor Sven Mislintat aber energisch den Kopf. „Das wird sicher Teil unserer Analyse zum Spiel sein. Aber ich finde nicht, dass das ein großes Thema ist.“ Mislintat erinnert in dem Zusammenhang an die guten Phasen im Spiel besonders in der ersten Hälfte. „Da hatten wir keine andere Kommunikation auf dem Platz und trotzdem super gespielt.“ Überhaupt findet der Sportchef, dass es nichts nützt, „wenn einer auf dem Platz nur herumschreit“.

Mislintat sieht kein Kommunikationsproblem

Kommunikation und Körpersprache drücken sich für ihn vielmehr in der richtigen Zweikampfführung aus. Da, räumt er ein, hätte die Mannschaft in der zweiten Hälfte von Sinsheim mit mehr Härte dagegenhalten müssen. Doch das, genauso wie „ein bisschen abgezockter zu sein“, gehöre zum Lernprozess der jungen Mannschaft.

Der sollte mit Blick auf die anstehenden Aufgaben eher schnell statt langsam voranschreiten. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wartet der FC Bayern München, anschließend stehen die Auswärtsspiele bei Werder Bremen und Borussia Dortmund auf dem Spielplan.

