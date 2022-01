Tierfreundliches Murr Gemeinde spendiert eine Hundewiese

Murr - Ein Verein wird künftig über eine neue Hundewiese in Murr wachen. Die Anlage soll an der Hauptstraße an der Grenze zu Höpfigheim entstehen, sobald der Verein gegründet ist. Die Gemeinde erfüllt damit den Wunsch vieler Tierhalter. Sie hatten im vergangenen Juni 285 Unterschriften gesammelt. Die Hälfte davon waren keine Hundebesitzer. Der Gemeinderat gab am Dienstag einstimmig grünes Licht.