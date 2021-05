Hundewiese für Murr Fiffi soll unbeschwert springen

Murr - Die Gemeinde Murr will eine Hundewiese einrichten. Das hat Bürgermeister Torsten Bartzsch in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage von CDU-Rat Gunter Eber-hardt bestätigt. Man habe den Wunsch unter den Hundehaltern registriert und sei grundsätzlich bereit, eine Wiese zur Verfügung stellen, so Bartzsch. Allerdings stehe die Verwaltung noch am Anfang und wolle sich zunächst bei anderen Kommunen nach deren Erfahrungen erkundigen. „Wichtig ist auch, dass die Hundehalter mitziehen, wenn eine solche Wiese entsteht“, sagte Bartzsch im Gespräch mit dieser Zeitung im Hinblick auf mögliche Hinterlassenschaften auf so einer Wiese. Er gehe auch davon aus, dass das Grundstück eingezäunt werden müsse, damit nicht etwa Hunde, die frei umherlaufen, vor ein Auto springen.