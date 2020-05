Beschwerde in Murr Hunde und Kot am Murrufer

Soll es am Ufer der Murr auf der Seite des Hermannsplatzes ein Hundeverbot geben? Wenn es nach Otto Hartmann geht, führt daran kein Weg vorbei. Der Murrer, der sich mit einem offenen Brief an die Gemeinde gewandt hat, beobachtet zunehmend, dass Hundehalter ihre Tiere auf dem Dammweg frei herumlaufen lassen. „Als ich kürzlich mit meinem fünfjährigen Enkel dort war, standen uns plötzlich fünf große Hunde unangeleint gegenüber – weiter oben hatten sie bereits hingeschissen.“