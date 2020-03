Stimmen zum VfB-Remis gegen Arminia Bielefeld „Nach dem 1:0 haben wir zu kopflos agiert“

Arminia-Coach Uwe Neuhaus:

„Ich glaube, das Spiel war eines Spitzenspiels würdig. Es war in der ersten Hälfte taktisch geprägt. Mit der taktischen Ausrichtung des VfB hatten wir da nicht gerechnet. In den zweiten Durchgang sind wir nicht gut reingekommen und haben viele Fehler gemacht. Daraus resultierte auch das 1:0 für den VfB. Wir haben dann mit dem Doppelwechsel gut reagiert und haben verdient den Ausgleich erzielt. Am Ende hatten wir noch eine Riesen-Kontergelegenheit, aber ich denke, das Ergebnis geht so in Ordnung.“