Reaktionen zum VfB-Remis gegen Bielefeld „Kein Virus der Welt kann mich aus meinem Wohnzimmer vertreiben“

Stuttgart - Nach dem Führungstreffer von Mario Gomez sah es kurz so aus, als könnte der VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga vielleicht den Tabellenersten schlagen und damit zu ihm aufschließen. Mit dem Ausgleich der Gäste rückte diese Chance in weite Ferne, viele Fans zeigten sich auf Twitter über den Endstand – 1:1 – frustriert. Dabei schien die einschläfernde erste Halbzeit für die meisten fast vergessen.