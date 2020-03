Einzelkritik zum VfB Stuttgart Viel Durchschnitt bei Mario Gomez und Co. gegen Arminia Bielefeld

Die erste Spielhälfte bot den Zuschauern in der gut gefüllten Mercedes-Benz Arena fußballerische Magerkost. Während sich der schwäbische Traditionsverein an der massierten Bielefelder Defensive die Zähne ausbiss, versuchten sich die VfB-Fans in der Cannstatter Kurve an einem kreativen Protest gegen die Kollektivstrafen des DFB (lesen Sie hier, welche Spruchbänder im Stadion zu sehen waren).