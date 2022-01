Steigende Kinderzahlen Ausbau von Schulen in der Prüfung

Änderung in der Schullandschaft

Wobei die Stadt bei ihren Überlegungen nicht nur die steigenden Kinderzahlen berücksichtigt, sondern auch eine anvisierte strukturelle Änderung: Die Blankensteinschule soll formal in eine Grund- und in eine Gemeinschaftsschule getrennt werden. Das hätte unter anderem den Vorteil, dass die Schulleitungen aufgeteilt würden und jeweils eigene Konrektorate in Aussicht stünden, was die Verwaltungsarbeit erleichtern würde. „In dem Zusammenhang müssen wir uns dann auch Gedanken machen, wo zum Beispiel das Sekretariat räumlich untergebracht werden soll“, erläutert Winterhalter. Den Anforderungen an den Ganztagsbetrieb wolle man ebenfalls nicht außer Acht lassen und ins Kalkül einfließen lassen.

Anbau ist denkbar

Kommt es letztendlich zu einer Erweiterung der Blankensteinschule, so könnte dies per Anbau ans bestehende Gebäude erfolgen, erklärt der Steinheimer Bürgermeister. „Alle weiteren Diskussionen werden im Laufe des Jahres 2022 in den jeweils zuständigen Gremien geführt und gegebenenfalls beschlussgefasst“, sagt er.