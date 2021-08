Bildung in Steinheim Schulehe soll aufgelöst werden

Steinheim - Eine ganze Armada von Argumenten hat Jasmin Meister zusammengetragen, mit denen die Rektorin begründet, warum die Grund- und die Gemeinschaftsschule an der Blankensteinschule künftig formal getrennte Wege gehen sollten. Sie führt unter anderem die inzwischen unterschiedlichen Ausbildungen der Lehrer und abweichende pädagogische Konzepte ins Feld. Zugleich verweist Meister auf administrative Nachteile. Denn sie und ihre Konrektor Michael Müller müssen zu zweit eine Bildungsstätte schmeißen, für die bei einem Split aller Voraussicht nach jeweils ein Leiter und ein Stellvertreter zur Verfügung stünden – also vier Leitungskräfte. Und so appellierte Meister in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats auch eindringlich an das Gremium, dem Wunsch nach einer Auflösung des Verbunds zuzustimmen.