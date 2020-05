SG Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart Neue Chance für Marc Oliver Kempf

Dresden/Stuttgart - Marc Oliver Kempf musste zuletzt tapfer sein. In Kiel saß der Kapitän des VfB Stuttgart ebenso nur auf der Ersatzbank wie beim 3:2 am Donnerstagabend gegen den Hamburger SV. Schwer zu verkraften für einen Mann, der den Anspruch hat, ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler zu sein. „Er hat sich trotzdem immer vorbildlich verhalten und die Mannschaft unterstützt“, sagt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden an diesem Sonntag (13.30 Uhr), in dem Kempf in die Mannschaft zurückkehren wird. Die fünfte Gelbe Karte für Holger Badstuber macht’s möglich.