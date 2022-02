Schulen im Bottwartal Lehrschwimmbecken gewünscht

Lesen Sie aus unserem Angebot: Es geht auch ohne Nervenkitzel

Wann es weitergehen könnte, steht jedoch in den Sternen. „Grundsätzlich ist zu sagen, dass es wünschenswert wäre, ein weiteres Bad mit einem höhenverstellbarem Boden zu haben, da dieses einen optimalen Schwimmunterricht für unsere Schülerinnen und Schüler möglich macht und so mehr Schwimmzeiten angeboten werden könnten“, heißt es seitens des Landratsamtes. „Andererseits bringt ein Bad hohe Betriebskosten mit sich“, so die Einschränkung.

Zwar stehe „die Sinnhaftigkeit eines solchen Beckens außer Frage“, sagt der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter. Es sei dennoch momentan in der Urmenschstadt kein Thema. „Wir haben keine personellen und zeitlichen Kapazitäten, uns damit zu befassen.“ Vom Geld einmal ganz zu schweigen. Eine Perspektive aufzuzeigen, sei also schwierig. Wie viele andere Kommunen hatte die Urmenschstadt früher ein eigenes Lehrschwimmbecken. Es befindet sich unten in der Blankensteinhalle und „ist so marode, wie die ganze Halle“, sagt Winterhalter. Auch Pleidelsheim oder etwa Asperg haben ihre „Bäder“ für die Schulen inzwischen geschlossen.

Viele Bäder geschlossen

In der glücklichen Lage, noch ein Lehrschwimmbecken zu haben, ist Affalterbach. Direkt an der Apfelbachschule gelegen, nutzen es die Grundschüler und auch der TSV rege, wie der Bürgermeister Steffen Döttinger berichtet. „Aber das ist nicht für einen Nuller zu haben.“ So gab es immer wieder Rohrbrüche. „Wir stecken jetzt schon viel Geld rein und irgendwann geht es an eine Sanierung.“ Das Becken stammt aus den 1960er Jahren. „Wir hoffen und gehen davon aus, dass wir es weiter betreiben können“, sagt der Bürgermeister. Leisten könne man sich das aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen. Döttinger: „Wir sind stolz auf unser Bädle.“