Grundschule Affalterbach Nach 16 Jahren wieder da

Ade Klassenlehrerin

Begonnen hat Michaela Wand ihre Lehrerinnenlaufbahn 1998 nach dem Studium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und dem Referendariat in Reilingen im Rhein-Neckar- Kreis an einer Grund-, Haupt- und Werkrealschule. 2002 wechselte sie nach Affalterbach als Konrektorin. Im Jahr 2005 wurde sie Mutter. 2010 stieg sie erneut ein und unterrichtete an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Erdmannhausen. Vor dort, so räumt sie ein, ist ihr der Abschied nicht leicht gefallen – besonders der Kollegen wegen.