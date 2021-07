Schock für VfB Stuttgart Chris Führich fehlt mehrere Wochen

Beim Testspiel am Freitag in Kufstein gegen Arminia Bielefeld war der Neuzugang gerade eingewechselt worden, fiel nach einem Zweikampf aber unglücklich auf die rechte Schulter – und musste nach wenigen Minuten schon wieder vom Platz. Teamarzt Ray Best begleitete Führich in die Kabine – wenig später gab es die bittere Diagnose: Schlüsselbeinbruch. Wohl schon an diesem Wochenende wird der 23-Jährige operiert.