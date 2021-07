VfB Stuttgart Das sind die Ex-Stuttgarter in der zweiten Liga

2016/2017 und 2019/2020 verbrachte der Club jeweils ein Jahr im Unterhaus, schaffte aber je gleich wieder die Rückkehr in die Bundesliga. Trotzdem fehlen VfB-Elemente nicht, wenn am Freitagabend die zweite Liga beginnt. Lediglich vier Vereine gehen ins Rennen, die keine ehemaligen Stuttgarter in ihren Reihen haben.