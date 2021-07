Stürmer des VfB Stuttgart Wie gut ist Sasa Kalajdzic wirklich?

Stuttgart/Kitzbühel - Sasa Kalajdzic ist der neue Star des VfB Stuttgart. Sympathisch tritt der Österreicher nicht nur im Trainingslager in Kitzbühel auf, sondern er trifft vor allem regelmäßig für den Fußball-Bundesligisten. 16 Ligatore gelangen dem Mittelstürmer in der Vorsaison. Das ist gut für eine Premierenspielzeit und hat Kalajdzic für andere Clubs interessant gemacht. Zumal er an der EM für sein Heimatland teilnahm.