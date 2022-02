Sanierter Kindergarten Großer Unmut über Zustand der Kita

Marbach-Rielingshausen - Für einen siebenstelligen Eurobetrag lässt die Stadt den evangelischen Kindergarten in Rielingshausen seit einigen Monaten generalüberholen. Inzwischen ist in das Gebäude auch wieder Leben eingekehrt, die Betreuung läuft auf Hochtouren. Doch wie am Montagabend im Ortschaftsrat Erzieherinnen und Eltern klarmachten, stottert der Motor noch gewaltig, hake es an allen Ecken und Enden. Im Grunde, so der Tenor, müsse man sich aktuell damit arrangieren, den Kindergartenbetrieb auf einer Baustelle zu gewährleisten. Dabei habe sich doch rechtzeitig abgezeichnet, dass der Zeitplan nicht zu halten sein werde.