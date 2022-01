Betreuung in Marbach Kita wird für neue Gruppe vorbereitet

Denkbar sind sogar zwei Waldkindergärten

Allerdings soll das noch nicht das letzte Wort sein. Die Stadt möchte weitere Kapazitäten schaffen. Wie vom Gemeinderat gefordert, werde man sich in einem nächsten Schritt darum bemühen, einen Waldkindergarten ins Leben zu rufen, kündigt Wunschik an. „Das hatten wir ja zugesagt“, erklärt sie. In Marbach könnte es auf einen Standort auf einer Streuobstwiese hinauslaufen. Man prüfe darüber hinaus, ob in Rielingshausen ebenfalls ein geeignetes Grundstück zur Verfügung steht. Und am Ende müsse es dann auch nicht entweder oder heißen, betont die Erste Beigeordnete. „Wenn der Bedarf entsprechend vorhanden wäre, spräche nichts dagegen, auch zwei Waldkindergärten einzurichten, einen in Marbach und einen in Rielingshausen“, erklärt Wunschik.