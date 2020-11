Rat erneuert Kritik CDU-Rat hält Sanierung weiter für Irrweg

Jochen Biesinger von der CDU kündigte dabei an, sich in dem Punkt der Stimme zu enthalten. Das, betonte er, liege aber keinesfalls daran, dass er etwas an der Vergabe an sich auszusetzen habe. Ganz im Gegenteil freue es ihn, dass mit den Firmen Binder und Jenner örtliche Anbieter zum Zuge kommen. Allerdings fühle er sich durch die mittlerweile in Aussicht stehenden Mehrkosten von alles in allem rund 106 000 Euro im Vergleich zur ursprünglichen Berechnung, die bei 1,57 Millionen Euro lag, in der Annahme bestätigt, mit der Sanierung den falschen Weg eingeschlagen zu haben. Ein zweigeschossiger Neubau an selber Stelle wäre die nachhaltigere Lösung gewesen. Damit hätte man aus seiner Sicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können: Den Kindergarten herausputzen und zugleich weitere Kapazitäten schaffen, für die man nun andernorts auf der Gemarkung sorgen – und dafür erneut viel Geld in die Hand nehmen muss, wie er schon im Ausschuss für Umwelt und Technik ein paar Tage zuvor zum selben Thema ausgeführt hatte. Jürgen Stirm von den Freien Wählern wollte das allerdings nicht unkommentiert stehen lassen. „Die evangelische Kirche als Träger will ja gar keinen größeren Kindergarten haben“, betonte er. Zudem seien die Würfel in der Sache doch längst gefallen und seine Fraktion auch zufrieden mit der Sanierung. Wichtig sei nun allerdings, sich an die Suche nach einem weiteren Standort zu machen.