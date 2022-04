Restaurants in Marbach Der Schillerhof hat einen neuen Pächter

Im vergangenen Jahr hörte er vom leer stehenden Schillerhof und machte einen Ausflug nach Marbach. „Von der Lage war ich angetan, und das Gebäude versprüht einen gewissen Charme“, sagt Damir Spajic. Dem gebürtigen Stuttgarter hat der Schillerhof auch innen gefallen. Im großen und ganzen hat er alles so belassen, wie seine Vorgänger die Gaststube eingerichtet hatten – einiges an Arbeit war es aber nach mehr als einem Jahr Leerstand schon. Ende Dezember 2020 hatten seine Vorgänger – Rebecca und Alan Woods – aufgeben müssen. Erst im März 2019 waren sie mit ihrem irisch-schwäbischen Konzept gestartet. Gerade, als der Laden so richtig angelaufen war, kam Corona.